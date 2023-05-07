سامح شكرى: معنيون بإعادة سوريا للجامعة العربية.. ولا حل للأزمة عسكريا

جدة - نرمين السيد - وقال شكرى، خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إننا نولى أهمية كبيرة لحل أزمات الدول العربية، ونسعى لأن يكون هناك حلول عربية لقضايا المنطقة.

وأضاف شكرى، أننا معنيون بإعادة سوريا للجامعة العربية ومعنيون بحل الأزمة السورية بكل تبعاتها، مؤكدا أن الشعب السورى واجه تحديات إرهاب التنظيمات.

وتابع أننا نسعى للحفاظ على مصالح واستقرار الدول العربية، مؤكدا على أهمية الحلول السياسية للأزمة السورية، مشيرة إلى أن الحكومة السورية عليها مسؤولية رئيسية لتحقيق التسوية.

كما أكد على أهمية إحداث التوافق العربى السورى، قائلا إننا نسعى لمقاربة تنفيذية للتسوية، مشددا على أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية، بحسب ما اوردته قناة "القاهرة الإخبارية".