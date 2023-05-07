العالم اليوم - السبب إنساني.. رودريغو يكشف سر احتفاله في "ليلة النهائي"

انتم الان تتابعون خبر السبب إنساني.. رودريغو يكشف سر احتفاله في "ليلة النهائي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 04:19 مساءً - تصدر اسم رودريغو عناوين الصحافة، ليل السبت، بعد هدفيه الذين ضمنا أول ألقاب ريال مدريد هذا الموسم، بعد أن حصد كأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا العنيد.

ومثل ما عود جماهير "الملكي" دائما، ظهر الشاب البرازيلي الخجول في الأوقات الحاسمة، ليسجل هدفا مهما يقود به فريقه للانتصار.

لكن طريقة احتفال رودريغو برسم حرف "i" أثارت فضول المتابعين، الذين أرادوا معرفة السبب وراءها، وهو ما كشفه رودريغو في مقابلة.

ففي حديثه بعد المباراة، كشف رودريغو لصحيفة "ماركا" سبب احتفاله بالحرف "i" بعد تسجيله الهدفين في المباراة النهائية.

وقال النجم الشاب إن الحركة هي تكريم لطفل مريض يشجع ريال مدريد اسمه إغناسيو، التقى به قبل مباراة نهائي الكأس بأيام.

وقال المهاجم البرازيلي: "كانت تلك الحركة من أجل إغناسيو، الصبي المصاب بالسرطان الذي زرته هذا الأسبوع في منطقة جويغاتيرابيا. طلب مني أن أشير بحرف اسمه (i) إذا سجلت، وقد فعلت ذلك من أجله".

إغناسيو البالغ من العمر 8 سنوات فقط، يعاني سرطان الغدد الليمفاوية، وقد زاره رودريغو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن اضطر إلى تأجيل رحلة سابقة.

وخلال اللقاء، لعب الاثنان ألعاب الفيديو مثل "فيفا 23" على جهاز "بلاي ستيشن 5"، وفقا لموقع "فوتبول إسبانيا".

وبالفعل أوفى رودريغو بوعده وتذكر إغناسيو، خلال النهائي الذي حسمه لفريقه ريال مدريد بنتيجة 2-1 أمام أوساسونا، ليحقق أول بطولة "كأس الملك" للفريق منذ 9 أعوام.