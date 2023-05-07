الاحتلال يقتحم مدرسة ثانوية فى رام الله

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال استهدفت المدرسة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاهها، ما أدى لإصابة عدد من المعلمين والطلبة بحالات اختناق.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم قريتى قراوة وكفرعين، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

وفى وقت سابق صباح اليوم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة "تحدى 5" الأساسية فى محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية. وحاصرت قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية المدرسة قبل أن تهدمها، وتستولى على محتوياتها.

ودارت مواجهات بين الأهالى وقوات الاحتلال فى محيط المدرسة المذكورة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.