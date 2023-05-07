موفد «القاهرة الإخبارية»: السلطات المصرية تقدم كل الدعم للوافدين من السودان

جدة - نرمين السيد - وشدد موفد "القاهرة الإخبارية" على أن السلطات المصرية تقدم كل الدعم للوافدين، وأن الهلال الأحمر المصرى يوفر لهم كل الخدمات ومختلف وسائل الدعم الغذائى والدوائى، موضحًا أن غالبية الوافدين للمعبر من السودانيين، وأن أكثر النازحين من السودان أفارقة.
كما أشار موفد "القاهرة الإخبارية" إلى خروج نحو 2000 مواطن نيجيرى عبر معبر قسطل، لافتًا إلى استمرار وصول الشاحنات للمعبر.
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