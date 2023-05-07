وزراء الخارجية العرب يقررون استئناف مشاركة سوريا فى الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - أصدر وزراء الخارجية العرب قرارًا يتضمن استئناف مشاركة سوريا فى اجتماعات الجامعة العربية اعتبارا من اليوم الأحد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وبحسب القناة، فقد فإن قرار مجلس الجامعة العربية يجدد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، كما يؤكد القرار على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة السورية وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة. وقال قرار مجلس الجامعة العربية، إن لجنة الاتصال مستمرة فى الحوار المباشر مع الحكومة فى دمشق للتوصل لحل شامل للأزمة السورية.

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