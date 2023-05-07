نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب عماد العدوان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 مايو 2023 07:10 مساءً - دوت الخليج :- صوت مجلس النواب خلال الجلسة المغلقة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي برفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب الحكومة وبناء على طلب محكمة أمن الدولة.

وعقب الجلسة المغلقة، قال رئيس المجلس أحمد الصفدي في إيجاز للصحفيين إن النائب عماد العدوان دخل الحدود الأردنية بجهود من جلالة الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الحكومية حيث تم الإفراج عنه من قبل إسرائيل.

وأضاف الصفدي أن مجلس النواب اتخذ قرارا برفع الحصانة عن العدوان بناء على طلب من الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة، ونحن في الأردن نثق بقضائنا العادل والنزيه.

وتقدم الصفدي بالشكر لجلالة الملك وللحكومة، والقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية ولمجلس النواب لما تحمل خلال أسبوعين من عبء كبير وضغط من الشارع ولكن كان لمصلحة النائب عماد العدوان، حيث تكللت الجهود بالإفراح عنه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب عماد العدوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.