الخارجية: بدء عملية تسليم النائب العدوان للأردن على جسر الملك حسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 مايو 2023 07:10 مساءً - دوت الخليج :-- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

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