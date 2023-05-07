سوريا تعود رسمياً إلى الجامعة العربية

سوريا تعود رسمياً إلى الجامعة العربيةوافق وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم الاستثنائي وبشكل رسمي، اليوم الأحد، على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد أصدر وزراء الخارجية العرب عقب اجتماعهم بالقاهرة القرار رقم 8914، والذي أقروا فيه استئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية باجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي: إنّ "الجامعة العربية تبنّت قرار عودة سوريا لمقعدها".

ويشار إلى أن غالبية الدول العربية أيدت عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، من دون رفض أو تحفّظ.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: "أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكرياً لها".. مضيفاً: إنّ "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية، هو الحل السياسي بملكية سوريا خالصة دون إملاءات خارجية".

وأكد على أنه "يجب القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا".

وفي وقت سابق، أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنّ عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة "يجب أن يتم على مراحل".

وكشف المتحدّث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة أمس السبت، أنّ قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية قد يتم اتخاذه اليوم الأحد.. مشيراً إلى أنّ الاجتماع في ملف رفع تعليق مقعد سوريا في الجامعة، ومشاركتها في القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في العاصمة السعودية، الرياض، في 19 مايو الجاري.