العالم اليوم - مساعدات إنسانية سعودية للسودان بـ100 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر مساعدات إنسانية سعودية للسودان بـ100 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 07:23 مساءً - وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

كما وجّه الملك وولي العهد بتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا. وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن "المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من حرص العاهل السعودي وولي العهد على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي يشهدها السودان". وأوضح أنه "سيجري بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في السودان وتوفير مساعدات طبية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مساعدات إنسانية سعودية للسودان بـ100 مليون دولار .. في رعاية الله وحفظة