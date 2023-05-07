مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - قاد الحاخام المتطرف يهودا جليك، صباح اليوم الأحد، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسى الشريف بمدينة القدس المحتلة على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليهود.





وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى. وأوضحت دائرة الأوقاف أن المتطرف جليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات الأقصى، فيما تولى هو تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى.

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