أسامة السعيد: تشكيل لجنة مصرية سعودية نقطة بداية لحضور عربى بالسودان

جدة - نرمين السيد - قال أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن قرارات الجامعة العربية والمجلس الوزارى بإنشاء لجنة اتصال عربية لبحث الأزمة فى السودان، تتسم بكثير من الواقعية، وتشكيل لجنة مصرية سعودية نقطة بداية لحضور عربى واضح فى السودان، وستمهد السبيل أمام دور عربى أكثر وضوحا فى الملف السودانى خلال الفترة المقبلة.





وأوضح خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرؤية العربية لا تساوى بين أطراف الصراع فى السودان بل تنظر إلى وحدة وسلامة المؤسسات السودانية كهدف إستراتيجى وأولوية قصوى، مضيفا أنها لا تساوى بين جيش وطنى يؤدى دوره الدستورى والقانونى وبين ميلشيا شبه عسكرية. ولفت إلى الحرص العربى بشأن الحفاظ على مقدرات وسلامة الدولة السودانية، وأوضح أن ذلك لن يتحقق إلا بالحفاظ على المؤسسات الثلاث الأساسية التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامى وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضى، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت فى أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.

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