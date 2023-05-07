الخزانة الأمريكية: إذا لم يرفع سقف الدين بحلول يونيو سنواجه كارثة اقتصادية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "يلن"، أنه تم اتخاذ تدابير استثنائية طيلة أشهر لتلافى تبعات أزمة الديون لكننا استنفدنا كل شئ.

وأشارت إلى أنه فى حال لم تؤد مفاوضات البيت الأبيض والكونجرس إلى رفع سقف الدين سيترتب على ذلك فوضى مالية.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن أبلغت فى وقت سابق الكونجرس الأمريكى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلف عن سداد ديونها بحلول الأول من يونيو ما لم يقم المشرعون برفع أو تعليق سلطة البلاد فى الاقتراض قبل هذا الموعد، وتجنب ما يمكن أن يصبح أزمة مالية عالمية.