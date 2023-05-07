المدير الإقليمى للصحة العالمية: 61% من مؤسسات السودان الصحية متوقفة

جدة - نرمين السيد - قال أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن ضعف النظام الصحى السودانى يمثل أزمة كبيرة، مشيرا إلى ارتفع عدد الوفيات إلى 550 حالة وفاة والإصابات إلى 4900 مصاب.





وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية إيمان الحويزى، أن 16% فقط من المؤسسات الصحية ما زالت تعمل و23% تعمل بطاقة جزئية و61% متوقفة تماما عن العمل. وتابع أن السودان يواجه تحديا كبيرا فى توفير إمدادات المياه والكهرباء وأجهزة الأكسجين والأدوية والأدوات الجراحية للمرضى والمصابين جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش النظامى وقوات الدعم السريع. وأوضح أن هناك ترديا لنظم التقصى الوبائى فى السودان، رغم أهمية الدور الذى يقوم به من جمع العينات بشأن الأمراض المعدية المرتبطة بالنواقل، كالملاريا والحمى النزفية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تهدف لضمان سلامة وأمن العاملين فى القطاع الصحى بالسودان.

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