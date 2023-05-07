الخارجية السورية: نؤكد أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات، لافتة إلى أن التفاعلات الأخيرة تصب فى مصلحة تحقيق الاستقرار، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان وزراء الخارجية العرب أعلنوا قرارًا، اليوم الأحد، باستئناف مشاركة سوريا فى اجتماعات الجامعة العربية اعتبارا من اليوم الأحد.

كما أكد قرار مجلس الجامعة العربية تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، كما يؤكد القرار على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة السورية وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة.

وقال قرار مجلس الجامعة العربية، إن لجنة الاتصال مستمرة فى الحوار المباشر مع الحكومة فى دمشق للتوصل لحل شامل للأزمة السورية.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن عودة سوريا للجامعة العربية هى بداية الطريق وليس نهايته، معلنًا إنشاء لجنة متابعة لتسوية القضية السورية.