العالم اليوم - الإمارات للطاقة النووية توقع 3 مذكرات تفاهم مع مؤسسات صينية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 08:20 مساءً - وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات صينية متخصصة في قطاع الطاقة النووية السلمية، لاستكشاف فرص التعاون في التقنيات الجديدة في هذا القطاع.

وتم توقيع مذكرات التفاهم مع معهد أبحاث عمليات الطاقة النووية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج من قبل أحمد المزروعي، المدير التنفيذي لشراء الوقود وتحليله في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ونظرائه الصينيين.

وستركز مذكرة التفاهم الأولى على فرص التعاون التعاون بين الطرفين في عمليات الطاقة النووية وصيانتها، بينما تركز مذكرة التفاهم الثانية على التعاون في مجال المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز.

كما وقع مذكرة التفاهم مع مؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية الدكتور محمد جوكة، نائب المدير التنفيذي لإدارة الوقود النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وستركز المذكرة على التعاون المحتمل في إمدادات الوقود النووي والاستثمار.

وتتخذ المنظمة من العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيسياً لها، ويتولى أعضاؤها الذين يزيد عددهم على 120 عضواً تشغيل 430 محطة للطاقة النووية في 30 دولة حول العالم.

وتتولى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية تطوير محطات براكة للطاقة النووية.

وتمتلك الصين 56 محطة للطاقة النووية في مرحلة التشغيل التجاري، إضافة إلى 20 محطة أخرى قيد الإنشاء.

وكانت الصين قد أعلنت عن برنامج لاستثمار 440 مليار دولار لبناء 150 محطة جديدة للطاقة النووية على مدار الخمسة عشر عاماً المقبلة لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها في البلاد.