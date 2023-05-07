العالم اليوم - برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعدات الفلسطينيين لنقص التمويل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 08:20 مساءً - قال مسؤول برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، الأحد، إن البرنامج سيعلق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص "حاد" في التمويل.

وقال سامر عبد الجابر مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية لرويترز: "في ضوء النقص الحاد في التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي مضطر لاتخاذ خيارات مؤلمة بسبب الموارد المحدودة".

وأضاف: "سيُضطر برنامج الأغذية العالمي لبدء تعليق المساعدة لأكثر من 200 ألف شخص، أي 60 بالمئة من الحالات الحالية، اعتبارا من يونيو".

وسوف يؤثر القرار أكثر ما يؤثر على العائلات في غزة، صاحبة أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي والفقر في الأراضي الفلسطينية، وكذلك في الضفة الغربية.

ويقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة للفلسطينيين المحتاجين قسائم شهرية بقيمة 10.30 دولار للفرد وكذلك سلعا غذائية.

وسوف يشمل قرار التعليق كلا الوجهين من أوجه المساعدات.

وقال عبد الجابر: "يدرك برنامج الأغذية العالمي تداعيات هذا القرار الصعب الذي لا مفر منه على مئات الآلاف الذين يعتمدون أيضا على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الضرورية".

وقال عبد الجابر إن البرنامج سيواصل مساعدة 140 ألفا في غزة والضفة الغربية، مضيفا أن قرار التعليق اتُخذ لإنقاذ الأشخاص الأكثر عرضة لخطر عدم القدرة على تحمل تكاليف الطعام.

وأضاف أنه ما لم يتلق برنامج الأغذية تمويلا، فسوف يضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية والنقدية بالكامل بحلول أغسطس.