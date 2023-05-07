الدفاع الروسية: تدمير 22 مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية رصدت 22 طائرة مُسيّرة أوكرانية ودمرتها فوق البحر الأسود، الليلة الماضية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





جاء الإعلان الروسى بعد تقارير أفادت بأن أوكرانيا أطلقت طائرات مُسيّرة على شبه جزيرة القرم، خلال الليل. وبشكل منفصل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها حققت مزيدًا من المكاسب على الأرض فى مدينة باخموت الأوكرانية، إذ سيطرت على قطاعين سكنيين فى الجزئين الغربى والشمالى الغربى بالمدينة.

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