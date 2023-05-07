وفاة 27 شخصا فى حريق بمنجم ذهب فى بيرو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البيروفية، اليوم الأحد، أن حريقًا فى منجم ذهب صغير جنوب بيرو أودى بحياة 27 شخصًا، وهو أكبر عدد وفيات ناجم عن حادث تعدين منفرد بالدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية منذ أكثر من عقدين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الحكومة المحلية، فى بيان لها، إن قصورًا فى إحدى الدوائر الكهربية تسبب فى اشتعال الحريق خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت بإقليم أريكيبا الواقع جنوب بيرو. وأظهرت صور فى وسائل الإعلام المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعى أعمدة دخان سوداء تتصاعد من الموقع.

وتدير المنجم شركة يانيكيوا صغيرة الحجم. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.

وقال جيوفانى ماتوس، المدعى المحلى، للتلفزيون المحلى اليوم: "توجد 27 وفاة، أكد ذلك مركز شرطة يانيكيوا".

تعد بيرو أكبر منتج للذهب فى العالم وثانى أكبر منتج للنحاس، وبحسب بيانات وزارة الطاقة والمعادن فى بيرو، فإن الحادث هو أكثر حوادث التعدين المنفردة فتكًا منذ عام 2000.

وفى 2022، لقى 38 حتفهم فى حوادث مناجم فى أنحاء بيرو، ما يبرز مخاطر السلامة فى مناجم أمريكا اللاتينية. وكانت 2002 هى أكثر سنة يُتوفى فيها أشخاص فى ذلك البلد جراء حوادث مناجم مختلفة، إذ بلغ عددهم 73.