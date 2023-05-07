وقالت الحكومة المحلية، فى بيان لها، إن قصورًا فى إحدى الدوائر الكهربية تسبب فى اشتعال الحريق خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت بإقليم أريكيبا الواقع جنوب بيرو. وأظهرت صور فى وسائل الإعلام المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعى أعمدة دخان سوداء تتصاعد من الموقع.
وتدير المنجم شركة يانيكيوا صغيرة الحجم. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.
وقال جيوفانى ماتوس، المدعى المحلى، للتلفزيون المحلى اليوم: "توجد 27 وفاة، أكد ذلك مركز شرطة يانيكيوا".
تعد بيرو أكبر منتج للذهب فى العالم وثانى أكبر منتج للنحاس، وبحسب بيانات وزارة الطاقة والمعادن فى بيرو، فإن الحادث هو أكثر حوادث التعدين المنفردة فتكًا منذ عام 2000.
وفى 2022، لقى 38 حتفهم فى حوادث مناجم فى أنحاء بيرو، ما يبرز مخاطر السلامة فى مناجم أمريكا اللاتينية. وكانت 2002 هى أكثر سنة يُتوفى فيها أشخاص فى ذلك البلد جراء حوادث مناجم مختلفة، إذ بلغ عددهم 73.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة 27 شخصا فى حريق بمنجم ذهب فى بيرو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.