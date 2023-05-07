أبو الغيط: الرئيس السورى يمكنه المشاركة بالقمة العربية القادمة بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الرئيس السورى بشار الأسد يمكنه المشاركة فى القمة العربية بالرياض إذا أراد أو رغب فى ذلك، لأنه اعتباراً من مساء اليوم الأحد، عاد نشاط ومشاركة سوريا إلى الجامعة بشكل كامل.





جاء ذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية مشاركة الرئيس السورى بشار الأسد فى القمة العربية القادمة فى المملكة العربية السعودية، طٌرح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده سامح شكرى وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، وأحمد أبو الغيط بعد اختتام اجتماعات الدورات الاستثنائية الثلاث لمجلس الجامعة بشأن سوريا والسودان وفلسطين. وقال أبو الغيط: "إنه من صباح غد لسوريا الحق فى المشاركة فى كل الاجتماعات.. وعندما توجه الدعوة لحضور القمة العربية للدول العربية الأعضاء من قبل الدولة المضيفة للقمة، وهى المملكة العربية السعودية، فإن الرئيس السورى بشار الأسد قد يشارك بالقمة إذا رغب بذلك".

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