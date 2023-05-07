جدة - نرمين السيد - اختارت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا، اليوم الأحد، لودوفيت أودور نائب محافظ البنك المركزى، لقيادة حكومة تكنوقراط جديدة، وذلك بعد استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال إدوارد هيجر، قبل أشهر قليلة من الانتخابات المبكرة المقررة فى سبتمبر المقبل.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" قالت "تشابوتوفا"، فى خطاب أذاعه التلفزيون، إنها ستعين الحكومة الجديدة بعد 15 مايو. وفى وقت سابق اليوم الأحد، قدم "هيجر"، طلبًا لرئيسة البلاد إعفاءه من مهامه، وذلك بعدما ضعفت حكومته جراء استقالات بعض الوزراء، وهى حكومة لتصريف الأعمال، قبل إجراء انتخابات فى سبتمبر المقبل، وفق ما نقلته "رويترز".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة سلوفاكيا تختار نائب محافظ البنك المركزى لقيادة حكومة تكنوقراط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.