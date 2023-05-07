العالم اليوم - 7 قتلى بحادث دهس أمام مركز للمهاجرين في تكساس

انتم الان تتابعون خبر 7 قتلى بحادث دهس أمام مركز للمهاجرين في تكساس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 10:19 مساءً - قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في تكساس، الأحد، عندما صدمتهم سيارة خارج مركز للمهاجرين.

وقال مارتن ساندوفال المتحدث باسم شرطة براونزفيل لمحطة تلفزيون محلية، إن السيارة "صدمت عدة أشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات".

وأضاف أن 7 اشخاص قتلوا واعتقل سائق السيارة، وهو يتلقى الرعاية الصحية.

وأشار ساندوفال إلى أنه سيحاكم بتهمة القيادة الخطرة، مع إمكان توجيه تهم أخرى إليه، وتابع أن التحقيق سيحدد إن كان ما جرى حادثا أم عملا متعمدا.

وأشار المسؤول إلى أنه وفق روايات الشهود، يبدو أنه "فقد السيطرة على السيارة"، وأضاف: "سواء كان حادثا أم متعمدا، ما زال الأمر قيد التحقيق".

وتأتي هذه الأنباء في وقت تستعد السلطات الخميس لرفع الإجراء الصحي الذي يسمح بترحيل المهاجرين من دون تأخير، حيث تخشى السلطات من ارتفاع عمليات الدخول غير الشرعي إلى الولايات المتحدة، مع انتهاء صلاحية هذا الإجراء.