محمود محيى الدين: 60% من التمويل الموجه للمناخ يتم عبر الاستدانة

جدة - نرمين السيد - أكّد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن هناك أفكارا كثيرة دارت حول دعم إمكانية مساهمة المؤسسات المالية الدولية فى دعم صندوق الخسائر والأضرار، الذى كان واحدا من أهم مخرجات قمة شرم الشيخ COP 27.





وأضاف «محيى الدين»، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «يرتبط بهذا الأمر أيضا موضوع تمويل العمل المناخى، على الصعيد العالمى، فإن أكثر من 60% من التمويل الموجه للمناخ يأتى بادوات مديونية واقتراض، وأقل من 15% منها يتمتع بقدر من التيسير فى السداد وهناك فترة سماح كبيرة». وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة: «وبالتالى، الدول النامية أصبحت مضطرة إلى أن تتصدى للتغيرات المناخية والتكيف معها، علما بأنها غير مسؤولة عن تدهور الوضع المناخى، وكانت هناك فرصة لإيجاد حلول أفضل من اللجوء للاقتراض والاستدانة الدولية فى هذا الشأن».

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