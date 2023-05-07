محيى الدين: اقتراح سقف نسب التمويل بـ 1% للدول النامية فى التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن إطلاق مبادرة «1% مقابل 1.5 درجة مئوية»، موضحًا: «التصدى للتغيرات المناخية يأتى أولا من خلال إجراءات التخفيف، مثل الاستثمارات الضخمة المطلوبة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وهى خط الدفاع الأول ضد تغيرات المناخ».





وأضاف محيى الدين، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه من الممكن أن تتم عبر تمويل عام محدود واستثمارات خاصة كبيرة، بمعنى أن التمويل العام يكون مشاركا، لكن أغلب الاستثمارات تكون من الاستثمارات الخاصة، وبالتالى لا يجب أن تشكل عبئا بالنسبة للدول النامية فى مسألة تمويلها مستقبلا على غير ما كان عليه الوضع حتى الآن».

وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن خط الدفاع الثانى هو كل الأعمال التى من شأنها التكيف مع التغيرات المناخية، وتحتاج إلى تمويل للنشاط الزراعى وإدارة منظومة المياه وحماية الشواطئ وحماية المدن والقرى ضد التصحر، ولكن إسهام القطاع الخاص فى هذه المجالات يقل عن 3%، وبالتالى فإن التمويل العام والخارجى هو الغالب عليها.

وواصل: «من هنا تأتى فكرة المبادرة، فإن الدرجة ونصف درجة هى المتوسطات التى اتفق عليها العلماء بألا تتجاوز درجة حرارة الأرض حدها حتى لا تحدث مشاكل أكبر مما نراها الآن مثل الفيضانات وحرائق الغابات، ولكن، هل من العدل أن تقوم الدول النامية بالاقتراض بتكلفة مالية عالية قد تصل إلى 5% وأحيانا تصل إلى 15%، وبالتالى تم اقتراح وضع سقف على تكلفة التمويل الموجهة لهذا الغرض وإعطاء بعض المعونات الفنية لتوجيه هذا التمويل».