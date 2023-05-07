محمود محيى الدين لـ القاهرة الإخبارية: أزمة المناخ تؤثر على فرص العمل

جدة - نرمين السيد - أكّد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه عندما صدرت التقارير الممهدة للاجتماعات السنوية للبنك الدولى والصندوق وأعد جدول الأعمال المكثف للاجتماعات كان هناك حديث متكرر عن الأزمات المتعددة والأزمات الممتدة، وفى القلب منها أزمة المناخ.





وأضاف «محيى الدين»، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ أزمة المناخ ضارة بالأرض وحياة الناس وفرص عملهم ولها تهديدات على موضوعات مختلفة، منها الإجبار على الهجرة، حيث صارت هناك ظاهرة قيد التكوين وهى الهجرة الاضطرارية المرتبطة بالمناخ. وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنّ هناك اهتمام كبير بالتدابير المطلوبة للتعامل مع هذه الأزمة، واحدة منها ترتبط بالتمويل، وهى مؤسسات مالية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى اللذين يمتلكان برامج كبيرة وهامة لتمويل المشروعات، إما للتخفيف من الانبعاثات الضارة أو التكيف مع تغيرات المناخ.

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