العالم اليوم - بسبب التاج.. الأمير وليام يكشف "ما حدث لرقبة الملك تشارلز"

انتم الان تتابعون خبر بسبب التاج.. الأمير وليام يكشف "ما حدث لرقبة الملك تشارلز" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 11:20 مساءً - كشف الأمير وليام، الأحد، ما حدث لوالده الملك تشارلز بعد ارتدائه تاجا تاريخيا ضخما وثقيل الوززن، خلال حفل تتويجه السبت.

وأمام جمع ضم 100 من زعماء العالم وجمهور بالملايين من متابعي شاشات التلفزيون، وضع رئيس أساقفة كانتربري، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية، ببطء تاج "سانت إدوارد"، الذي يعود تاريخه إلى 360 عاما، على رأس تشارلز، الذي جلس على عرش يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وليام قوله لمجموعة من المواطنين في حديث ودي: "أعتقد أن رقبته أصيبت بالألم الليلة الماضية بسبب التاج. إن وزنه ثقيل جدا".

وأضاف أنه جرى وضع التاج بعناية فائقة للتأكد من أنه لن يسقط من رأس الملك.

وقالت الصحيفة البريطانية إن التاج، الذي يزن كيلوغرامين وربع، تم ارتداؤه في لحظة التتويج بالضبط، مضيفة أنه ارتدى أيضا تاجا ثانيا يسمى "تاج الإمبراطورية"، ويزن حوالي كيلوغراما واحدا.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن قصر بكنغهام أن التاج التاريخي سيخضع لتعديل حتى يتناسب مع قياس رأس الملك تشارلز الثالث.

ويتألف تاج القديس إدوارد من إطار ذهبي صلب مرصع بالياقوت والجمشت والياقوت الأزرق والعقيق والتوباز والتورمالين، ويتبع سلفه الأصلي الذي يعود إلى العصور الوسطى في وجود 4 صلبان و4 أزهار زئبق، كما أن لديه غطاء مخمليا مزينا بفرو القاقم.

تتويج الملك تشارلز