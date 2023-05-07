العالم اليوم - ميامي بيتش.. مقتل رجل في إطلاق نار بملهى ليلي

انتم الان تتابعون خبر ميامي بيتش.. مقتل رجل في إطلاق نار بملهى ليلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 11:20 مساءً - قتل رجل وأصيبت امرأتان في إطلاق نار في وقت مبكر يوم الأحد، بملهى ليلى في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، حسبما ذكرت الشرطة.

,قالت شرطة ميامي بيتش في بيان صحفي إن السلطات بدأت تتلقى بلاغات عن إطلاق نار قبل الرابعة صباحا بقليل في ملهى "غالا" الليلي في منطقة ساوث بيتش بالمدينة.

ونقلت أسوشيتد برس عن ضباط الشرطة المستجيبون للبلاغات إنهم وجدوا ثلاثة أشخاص مصابين بالرصاص على ما يبدو.

ذكرت الشرطة أنه جرى نقل رجل وامرأتين إلى مركز ميامي لعلاج الإصابات، حيث توفي الرجل. يتوقع أن تتعافى المرأتان.

لم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات ولم تحدد هوية أي مشتبه به، أو الدافع وراء الحادث.

خلال الأشهر الأخيرة، شهدت ميامي بيتش مجموعة من حوادث إطلاق النار في عطلات الأسبوع.