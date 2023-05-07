ارتفاع ضحايا إطلاق النار فى تكساس الأمريكية إلى 9 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس إدارة إطفاء ألين، جوناثان بويد، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الإدارة نقلت 9 أشخاص إلى مستشفيات المنطقة؛ 7 منهم لقوا مصرعهم فى مكان الحادث "منافذ ألين بريميوم"، بينما توفى اثنان آخران فى المستشفى، مضيفًا أن هناك 3 ضحايا آخرين فى حالة حرجة.

وقال بعض شهود العيان لوسائل إعلامية أمريكية إنهم رأوا أطفالًا بين الضحايا.

بينما أعرب رئيس شرطة آلين، بريان إى هارفى، فى مؤتمر صحفى، عن عميق أسفه لأسر الضحايا، واصفًا ما حدث بأنه "مأساة، وسيبحث الناس عن إجابات لما حدث".

ومن جانبه، قال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، فى بيان، إنه على اتصال بالمسئولين الحكوميين والمحليين لتقديم "الدعم الكامل لولاية تكساس وضمان نشر جميع المساعدة والموارد المطلوبة بسرعة".

وأضاف أبوت: "قلوبنا مع أهل ألين بولاية تكساس الليلة خلال هذه المأساة التى لا توصف".

وفى سياق متصل، أمر الرئيس الأمريكى جو بايدن بتنكيس الأعلام فوق المبانى الفيدرالية حدادا على ضحايا إطلاق النار فى ولاية تكساس.

ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد.

وكانت وحدة الطوارىء الأمريكية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أن رجلا مسلحا قتل تسعة أشخاص فى مركز تجارى شمال دالالس فى ولاية تكساس.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها أطلقت النار على المسلح وأردته قتيلا، وتعتقد أنه كان بمفرده.