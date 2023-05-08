الأردن .. رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق يرجح توجيه 3 تهم للنائب العدوان

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- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 مايو 2023 12:09 صباحاً - لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- رجح رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور، الأحد، أن يتم توجيه 3 تهم للنائب عماد العدوان "تصدير أسلحة لاستخدامها بوجه غير مشروع، والإخلال بأمن ونظام الأردن، وتعكير صفو علاقات مع دولة أجنبية".
وقال البقور، إنّ قضية النائب العدوان تتعلق بالأسلحة باعتبارها تصدير أسلحة؛ وهي من اختصاص محكمة أمن الدولة.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أجرت تحقيقات مع النائب العدوان قبل تسليمه، لكن الأردن سيحقق مع العدوان بناء على ما تم بهذه القضية، كما ألقي القبض على مجموعة أشخاص لهم ارتباط بالقضية، وبعضهم موقوفون في السجون.
وأكّّد البقور، أن عضوية النائب العدوان مستمرة حتى الآن؛ لكنه لا يتمتع بالحصانة إلى أن يصدر قرار بالقضية، وفي حال لم يصدر أي قرار بحق العدوان فيبقى نائبا، وفي حال صدر بحقه حكم؛ فإن النيابة تسقط عنه تلقائيا.
المملكة
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