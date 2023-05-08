واشطن تستضيف قمة الابتكار الزراعى للمناخ لبحث تحسين الزراعة فى إفريقيا غدا

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية نشر على الموقع الرسمى لها فإن مكتب المبعوث الخاص للأمن الغذائى العالمى بالوزارة سينظم جلسة جانبية خلال قمة "الابتكار الزراعى للمناخ"، والتى ستناقش دور تطوير بذور مقاومة للمناخ وتحسين صحة التربة وخصوبتها فى تحديد النجاح المستقبلى واستدامة النظم الغذائية.
وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن العرض المقرر تقديمة يجمع قادة من وزارة الخارجية الأمريكية، والاتحاد الأفريقى، وأنظمة الفريق ال استشارى للبحوث الزراعية الدولية "CGIAR"، ومدرسة كولومبيا للمناخ، وبيفوت بيو، وباير، الذين يعملون على تكييف النظم الزراعية فى إفريقيا فوق سطح الأرض، من خلال الاستثمارات فى التكاثر النباتى للمحاصيل المغذية، وتحت الأرض، من خلال تحسين صحة التربة.
وتستند الجلسة الفرعية إلى الرؤية الخاصة بالمحاصيل والتربة المتكيفة، وهو جهد يجرى بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وستسعى الولايات المتحدة من خلال مبادرتها "التغذية والمستقبل" إلى دعم الحكومات الأفريقية والمزارعين والباحثين الزراعيين ومنظمات المجتمع المدنى أثناء إعدادهم لنظم الغذاء فى القارة للتحديات التى يفرضها تغير المناخ.
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