القاهرة الإخبارية-الجيش السودانى يحتجز عددا من قناصة ميليشيا الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" قال الجيش السودانى، إن الموقف العملياتى مستقر فى جميع مدن البلاد إلا من بعض المناوشات مع الميليشيا المتمردة.
وأوضح الجيش السودانى "قواتنا رصدت هروب مجموعة من الميـليشيا المتمردة على متن 40 عربة متجهة إلى غرب البلاد".
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