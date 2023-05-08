العالم اليوم - فيرستابن يتألق ويحسم جائزة ميامي الكبرى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 01:23 صباحاً - أظهر الهولندي ماكس فيرستابن السبب الذي خوله الفوز باللقب العالمي مرتين، وذلك بصعوده من المركز التاسع عند الإطلاق إلى الفوز بجائزة ميامي الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متقدماً زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

وكان بيريس أول المنطلقين، فيما اكتفى فيرستابن بالمركز التاسع في تجارب السبت، بعدما تأثر بحادث تعرض له سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، ما أدى الى إشهار الأعلام الحمراء مع قرار عدم إكمال التجارب.

لكن بطل العالم شق طريقه بشكل رائع واستراتيجية ناجحة تماماً ليخطف المركز الأول من زميله، فيما جاء سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو ثالثاً.