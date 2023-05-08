العالم اليوم - بدء المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 01:23 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الاثنين، أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدأوا محادثات تمهيدية في مدينة جدة.

وأورد بيان الخارجية السعودية، يوم الاثنين: حثت السعودية والولايات المتحدة الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات وذلك لتحقيق الأهداف التالية: تحقيق وقف فعال لإطلاق النار.

العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة.

استعادة الخدمات الأساسية ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.

شرع الطرفان في مراجعة إعلان التزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان.

بدأ الطرفان أيضا مناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة،

واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ.

أعربتالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عن ترحيبيها بالتزام الطرفين بتوجه بناء قائم على الاحترام المتبادل، وحثت كلاهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حاليا، والامتناع عن أي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ ايجابي للمحادثات التمهيدية.

المباحثات السودانية ستستمر لأيام حتى الوصول لوقف فعال لإطلاق النار.

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