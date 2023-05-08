جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الهندية أنه على متن السفينة ذات الطابقين تواجد ما بين 35 و40 راكبا. وذكر شهود عيان، أن القارب كان مزدحما، ومعظم ركابه لم يكن معهم سترات نجاة. وأضافت الصحيفة أن عملية الإنقاذ معقدة بسبب حلول الظلام. وأشارت إلى أنه فى انتهاك للقواعد، واصل القارب نقل الركاب بعد حلول المساء. عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 18 شخصا بتحطم قارب سياحى فى الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.