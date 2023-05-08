إعلان حالة الطوارئ فى منطقة كورجان وسط روسيا بسبب حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة تاس الروسية عن قناة "تلجرام" التابعة للحكومة الإقليمية أنه تم الأحد فرض حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات فى جميع أنحاء منطقة كورجان بأكملها بدءا من 7 مايو.

وعلى صعيد آخر, قالت الخدمة الصحفية بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة تاس الأحد إن 12 حريقا للمسطحات الخضراء و 11 حريقا غابات لا تزال مشتعلة فى منطقة تيومين وتم القضاء على 12 حريقا خلال النهار.

وبحسب الخدمة الصحفية , يشارك فى هذه الجهود ما يقرب من 1000 شخص و 275 وحدة من المعدات , بما فى ذلك قطارات الطيران ومكافحة الحرائق.

وقالت الخدمة الصحفية "اليوم , تم إخماد تسعة حرائق من المسطحات الخضراء وثلاثة حرائق غابات. ويجرى العمل على القضاء على 12 حريقا للمسطحات الخضراء و 11 حريق غابات.

وقد أعاقته الرياح العاتية والطقس الجاف الحار.. فى وقت سابق , تم الإعلان عن إجلاء السكان من سبع مناطق مأهولة بالسكان فى منطقة تيومين.