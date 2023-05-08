جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة تاس الروسية عن قناة "تلجرام" التابعة للحكومة الإقليمية أنه تم الأحد فرض حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات فى جميع أنحاء منطقة كورجان بأكملها بدءا من 7 مايو.
وعلى صعيد آخر, قالت الخدمة الصحفية بوزارة الطوارئ الروسية لوكالة تاس الأحد إن 12 حريقا للمسطحات الخضراء و 11 حريقا غابات لا تزال مشتعلة فى منطقة تيومين وتم القضاء على 12 حريقا خلال النهار.
وبحسب الخدمة الصحفية , يشارك فى هذه الجهود ما يقرب من 1000 شخص و 275 وحدة من المعدات , بما فى ذلك قطارات الطيران ومكافحة الحرائق.
وقالت الخدمة الصحفية "اليوم , تم إخماد تسعة حرائق من المسطحات الخضراء وثلاثة حرائق غابات. ويجرى العمل على القضاء على 12 حريقا للمسطحات الخضراء و 11 حريق غابات.
وقد أعاقته الرياح العاتية والطقس الجاف الحار.. فى وقت سابق , تم الإعلان عن إجلاء السكان من سبع مناطق مأهولة بالسكان فى منطقة تيومين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان حالة الطوارئ فى منطقة كورجان وسط روسيا بسبب حرائق الغابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.