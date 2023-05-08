بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا حادث تكساس

جدة - نرمين السيد - وجّه الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأحد، بتنكيس الأعلام فى البلاد، حدادًا على أرواح ضحايا إطلاق النار فى مركز تجارى بولاية تكساس، وفقًا لوسائل إعلام محلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال بايدن، فى بيان نشره البيت الأبيض: "أمرت بخفض أعلام الولايات المتحدة فوق البيت الأبيض، وجميع المبانى الحكومية والساحات العامة، والمواقع العسكرية والقواعد البحرية، فى جميع أنحاء الولايات المتحدة". وستبقى الأعلام منكسة حتى 11 مايو 2023. وقتل 9 أشخاص وجُرح 7 آخرون، عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائى داخل مركز تجارى فى تكساس السبت، فيما قتل مسلح لاحقًا برصاص الأمن، وذكرت السلطات أن البحث جار عن مسلح ثانٍ كان معه.

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