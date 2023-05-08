بايدن ينتقد الجمهوريين ويدعو إلى حظر الأسلحة الهجومية

جدة - نرمين السيد - استهدف الرئيس بايدن الحزب الجمهورى بسبب عدم اتخاذ أى إجراء فى أعقاب إطلاق النار الجماعى الأخير فى تكساس الذى أسفر عن مقتل تسعة أشخاص ودعا الكونجرس مرة أخرى إلى إصدار حظر على الأسلحة الهجومية.





ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن بيان لبايدن جاء فيه "العديد من العائلات لديها كراسى فارغة على طاولات العشاء, لا يمكن لأعضاء الكونجرس الجمهوريين الاستمرار فى مواجهة هذا الوباء باستهتار" مضيفا إن التعبير عن الأسى والدعاء عبر تويتر ليس كافيا.

وكان مسلح قد فتح النار فى مركز تجارى خارج دالاس يوم السبت مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم المسلح, وأصيب سبعة آخرون ونقلوا إلى المستشفى, بينهم ثلاثة فى حالة حرجة, بحسب السلطات المحلية.

كما أمر بايدن, الذى كرر دعوته لفرض حظر على الأسلحة الهجومية بعد إطلاق النار الجماعي, بتنكيس الأعلام تكريما لضحايا إطلاق النار من الأحد حتى 11 مايو.