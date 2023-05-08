أوكرانيا.. انفجار فى أوديسا وإنذارات من غارات جوية

جدة - نرمين السيد - وأفادت وسائل الإعلام بأن صفارات الإنذار دوت فى العاصمة كييف ومناطق أخرى من البلاد للتحذير من غارات جوية.
وأعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية، أنها أسقطت 18 من أصل 24 طائرة انتحارية مُسيرة أطلقتها روسيا، فى هجوم جديد على العاصمة كييف، فجر يوم الخميس.
ونقلت "رويترز" عن إدارة مدينة كييف فى بيان، أنه تم تدمير كل الصواريخ والطائرات المُسيرة التى استهدفت العاصمة الأوكرانية للمرة الثالثة فى أربعة أيام. وذكرت الإدارة أن "الروس هاجموا كييف باستخدام ذخائر وصواريخ من طراز شاهد، يُرجح أنها من النوع الباليستي".
ودمرت الدفاعات الجوية 12 من أصل 15 طائرة انتحارية مُسيرة من طراز شاهد أُطلقت على مدينة أوديسا الساحلية المُطلة على البحر الأسود، بينما أصابت ثلاث منها حرمًا جامعيًا، وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية إنه لم تقع إصابات.
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