العالم اليوم - محمد بن زايد وبشار الأسد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد وبشار الأسد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 09:22 صباحاً - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الذي جرى الليلة الماضية، علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة. وعبر الرئيس بشار الأسد عن تقدير سورية للدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر محمد بن زايد وبشار الأسد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية .. في رعاية الله وحفظة