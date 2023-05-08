ترامب يرفض الإدلاء بشهادته فى قضية التشهير بـ«كارول»

جدة - نرمين السيد - رفض "ترامب" الإدلاء بشهادته، يوم الجمعة الماضي، لكن القاضى لويس كابلان، أعطى ترامب مهلة حددت نهايتها على الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد؛ لتقديم اقتراح لإعادة فتح القضية لغرض وحيد وهو الإدلاء بشهادته.

وتزعم "كارول"، التى رفعت الدعوى فى نوفمبر، أن ترامب شهّر بها وشوهها فى منشور على موقع Truth Social من خلال وصف مزاعم اغتصابها بأنها "خدعة وكذبة"، قائلًا إنها "ليست من نوعه المفضل."

ونفى ترامب ادعاء الكاتبة الأمريكية التى قالت إنه اغتصبها فى غرفة خلع الملابس فى بيرجدورف جودمان فى التسعينيات.

وذكر الرئيس السابق أنها اختلقت القصة لزيادة مبيعات كتابها، كما أفاد بأن مزاعمها هى محاولات ذات دوافع سياسية لتشويه سمعته وحرمانه من البيت الأبيض.

ومن المُقرر أن تبدأ المرافعات الختامية فى القضية يوم الاثنين، ومن المُرجح أن تنظر هيئة المحلفين فى القضية يوم الثلاثاء.

وكان دونالد ترامب قد وصف مزاعم إحدى الكاتبات بأنه اغتصبها فى أحد المتاجر فى مانهاتن بأنها "سخيفة ومثيرة للاشمئزاز"، وذلك فى شهادة فى مقطع فيديو عُرض أمام المحكمة.

وفى الفيديو الذى تم التقاطه فى أكتوبر الماضي، أكد ترامب أن المزاعم "مُختلقة وأن الاعتداء لم يحدث أبدًا".

وتسعى كارول للحصول على تعويضات مالية غير محددة وسحب تصريحات ترامب التى تزعم أنها تشهيرية.