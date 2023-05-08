الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر محمد أحمد البرغوثى، من رام الله، بعد 10 أيام فقط من خروجه من سجون الاحتلال التى أمضى فيها 14 عاما، فيما جرى اعتقال شابين آخرين من مخيم "الجلزون" بشمال رام الله، ورابع من مدينة البيرة الملاصقة لرام الله.
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال تسعة فلسطينيين من محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة، أحدهم أسير محرر، من بلدتى "يعبد" و"برقين" فى محافظة جنين، الواقعة شمال الضفة الغربية، والتى تعد معقلا للمقاومة.
وتتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلى سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحررين، وتخضع ذويهم للاستجواب، بين الحين والآخر، من باب التضييق عليهم وتكديرهم.
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