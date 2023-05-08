وزير خارجية الصين: على واشنطن احترام الخط الأحمر لـ بكين

جدة - نرمين السيد - وقال جانج فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن على واشنطن احترام الخط الأحمر للصين، والتعامل بشكل صحيح مع قضية تايوان. يشار إلى أن العلاقات بين الصين وتايوان كانت قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.

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