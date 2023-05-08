رئيس بلدية كييف: سماع دوى انفجارات متفرقة بالعاصمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال كليتشكو - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا فى موقع انفجار فى منطقة "سولوميانسكى" بينما أصيب الاثنان الأخران فى منطقة "سفياتوشينسكى" حيث سقط حطام طائرة مسيرة على أحد المبانى".
وأضاف كليتشكو أن اثنين من المصابين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وذلك دون الإشارة إلى حالتهما الصحية.
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