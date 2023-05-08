وزير خارجية جنوب السودان: حميدتى والبرهان استجابا إلى طلب وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - قال دينق داو، وزير خارجية جنوب السودان، إن محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتى"، قائد قوات "الدعم السريع" فى السودان، وعبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى الانتقالى استجابا إلى طلب وقف إطلاق الذى طالبت به مبادرة منظمة الإيجاد الإفريقية وكذلك المبادرة السعودية الأمريكية.





وأضاف خلال مكالمة عبر سكايب لبرنامج "هذا المساء" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامى "تامر حنفى" أن رئيس دولة كينيا، وليام روتو، ورئيس جيبوتى، إسماعيل عمر جيلى، قررا السفر مع بعض رؤساء الدول والحكومات إلى الخرطوم، لبدء مفاوضات مع أطراف الصراع والاشتراك فى دعوة طرفى الصراع شخصيا لوقف العداءات المتبادلة وإتاحة الأعمال الإنسانية وبناء الحوار. وعبر عن أمله فى وقف الأعمال العدائية والالتزام بالدعوات لوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار من داخل السودان، إذ تقوم القوى السياسية السودانية بوضع الحلول المقترحة لهذه الأزمة. ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامى وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضى، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت فى أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.

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