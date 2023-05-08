العالم اليوم - بالإطارات والعبوات.. زوجان يحولان سطح منزلهما لرقعة خضراء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 11:16 صباحاً - بهدف تحفيز المبادرات البيئية، وتعزيز الاهتمام بالعمل البيئي وتحقيق التغيير الإيجابي، يحول زوجان فلسطينيان سطح منزلهما إلى رقعة خضراء صديقة للبيئة.

الزوجان يستخدمان الأواني الفخارية والعبوات البلاستيكية وحتى إطارات السيارات، لزراعة الصبار ومختلف النباتات المفيدة للصحة والبيئة. وقالت الفلسطينية آلاء بدوان: جمعت مخلفات المنزل من علب البلاستيك وعلب الحليب وبدأنا نستخدمها بزراعة شتلات الصبار على سطح المنزل، بهذه الطريقة نساعد البيئة بتوفير الهواء النظيف والنقي وتجنيبها المخلفات الضارة بها. وبينما يستخدم بعض الفلسطينيين أسطح منازلهم لزراعة المنتجات وتحقيق الأرباح، فإن الهدف الأساسي لهذه الأسرة يتمحور حول رفع مستوى الوعي العام حول أهمية حماية البيئة.

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