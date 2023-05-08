الجيش الأوكرانى: القوات الروسية تضرب أوديسا بصواريخ كيه-22

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن القيادة القول "إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على منطقة أوديسا من قاذفات استراتيجية. ووجهت صواريخ من طراز كيه-22 إلى مستودع تابع لمؤسسة غذائية ومنطقة ترفيهية على ساحل البحر الأسود، ما تسبب فى إشعال الحرائق".

وقالت قيادة العمليات فى الجنوب "لم ترد معلومات عن الضحايا حتى الآن".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.