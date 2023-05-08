القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تسيطر على مبنى الجمارك السودانية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، سيطرت ميليشيا الدعم السريع على مبنى الجمارك السودانية، كما نفذت عمليات نهب وسرقات للبنوك. وأضافت أن الميليشيا تسيطر على 10 مستشفيات بالخرطوم، مؤكدة أن انقطاع الكهرباء يؤثر بشدة على المستشفيات. واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.

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