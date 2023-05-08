«القاهرة الإخبارية»: الطائرات الحربية تحلق بكثافة فى سماء أم درمان

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجندى، خلال رسالته على الهواء، أن الطيران العسكرى السودانى يستهدف أهدافا محددة لمناطق وارتكازات لميليشيا الدعم السريع، فى محيط الإذاعة والتليفزيون، وبعض المناطق فى الخرطوم، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تقوم ببعض التمشيطات داخل مدينة أم درمان، وإنشاء عدد من الارتكازات داخل منطقة وادى سيدنا العسكرية.

وتابع، أن مدينة أم درمان تعانى من اختفاء بعض السلع الغذائية من المحلات التجارية، وهناك نقص حاد فى الإمداد الدوائى، بسبب استيلاء ميليشيا الدعم السريع على 17 مخزنا للأدوية داخل ولاية الخرطوم.

ويشهد السودان اشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع المتمردة منذ 15 أبريل الماضى، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة والجلوس على مائدة المفاوضات، لحقن دماء الشعب السودانى.