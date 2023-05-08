بكين: سنتخذ إجراءات لحماية مصالحنا من العقوبات الأوروبية

جدة - نرمين السيد - ويخطط الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على شركات صينية على خلفية دعم روسيا فى الحرب الأوكرانية، فى تطوّر من المرجح أن يزيد التوترات مع بكين.
وبحسب القناة الإخبارية، فأن 7 شركات صينية، متهمة بـ"بيع معدات يمكن أن تستخدم فى صنع أسلحة"، أدرجت فى حزمة جديدة من العقوبات ستناقشها الدول الأعضاء فى التكتل هذا الأسبوع.
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