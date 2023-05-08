العالم اليوم - دمج الحسابات المصرفية.. السر الكامن خلف "الزواج السعيد"

انتم الان تتابعون خبر دمج الحسابات المصرفية.. السر الكامن خلف "الزواج السعيد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 12:22 مساءً - توصلت دراسة حديثة إلى أن الأزواج الذين يتشاركون الموارد المالية يتمتعون بعلاقات أفضل، سعيدة وتدوم لوقت طويل.

وأظهرت الدراسة أن الأزواج الذين لديهم حسابات بنكية مشتركة لا يتمتعون فقط بعلاقات أفضل، ولكنهم يتشاجرون بشكل أقل على المال ويشعرون بتحسن بشأن كيفية التعامل مع الشؤون المالية للأسرة.

وقام الباحثون بتجنيد 230 من الأزواج الذين كانوا إما مخطوبين أو متزوجين حديثا، وتابعوهم على مدار عامين حيث بدأوا حياتهم الزوجية معا.

وبحسب "ديلي ميل"، بدأ الجميع الدراسة بحسابات بنكية منفصلة، تم تكليف بعض الأزواج بالاحتفاظ بحساباتهم المنفصلة، وطُلب من آخرين فتح حساب مشترك بدلاً من ذلك.

كما سُمح لمجموعة ثالثة باتخاذ القرار بأنفسهم.

كشف التحليل أن الأزواج الذين فتحوا حسابات بنكية مشتركة أفادوا بجودة علاقة أعلى بكثير بعد عامين من أولئك الذين لديهم حسابات منفصلة.

وقال العلماء إن دمج الأموال يعني أن الأزواج أكثر انسجاما في أهدافهم المالية وأنهم أكثر شفافية مع بعضهم البعض، كما أنه يؤدي أيضا إلى "فهم مشترك للزواج".

وقالت مؤلفة الدراسة جيني أولسون، من كلية كيلي للأعمال بجامعة إنديانا: "أفاد أولئك الذين قاموا بدمج الحسابات بمستويات أعلى من التواصل الاجتماعي، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم حسابات منفصلة، أو حتى أولئك الذين اندمجوا جزئيًا في مواردهم المالية".