العالم اليوم - سيمنس للطاقة.. تسليم 4 محطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء

انتم الان تتابعون خبر سيمنس للطاقة.. تسليم 4 محطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 12:22 مساءً - كشفت سيمنس للطاقة، من خلال تحالفها مع شركة "جيزة سيستمز"، عن نجاحها في إقامة ونشر 4 محطات محولات متنقلة وتسليمها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، إذ جرى تصميم هذه المحطات الأربعة بشكل يتناسب مع تطوير أعمال نقل وتوصيل الكهرباء بصورة مؤقتة وعاجلة للمشاريع.

"ومن المنتظر أن تساهم التحسينات الهامة التي تم إدخالها، في زيادة مرونة الشبكة القومية واستقرار تغذية الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تعزيز توصيلات الشبكة في المناطق التي تحتاج الى تغذية عاجلة لمشاريع التنمية ومن ضمنها المشاريع الزراعية"، بحسب بيان للشركة.

وأظهر البيان أن نطاق أعمال سيمنس للطاقة قد تضمن توريد عدد 2 مفاتيح العزل المعزولة بالغاز ذات قدرة 220 كيلو فولت، و2 مفاتيح العزل المعزولة بالغاز ذات قدرة 66 كيلو فولت، و4 محولات (2 محول جهد 220/22 كيلو فولت وبسعة كهربائية 60 ميجا فولت أمبير للوحدة، و2 محول جهد 66/22 كيلو فولت وسعة كهربائية 40 ميجا فولت أمبير)، بالإضافة إلى مفاتيح العزل ذات قدرة 22 كيلو فولت ميجا فولت، ولوحات للتوزيع الكهربائي تعمل بالتيار المتردد والمستمر AC/DC، ومحولات إضافية ونظم للتحكم والحماية.

ستوفر المحطات الفرعية المتنقلة إجمالي 200 ميجا فولت وات للمساعدة على نقل الطاقة للمشاريع بصورة عاجلة لحين الانتهاء من التغذية الدائمة عن طريق المحطات الدائمة.

وتعليقاً على هذا المشروع، قالت ليلى الحارص، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة في مصر: "يعد الوقت عامل هام في إقامة وتسليم المشاريع وحلول الطاقة المستدامة، حيث يجب نشر الحلول الفنية على نطاق واسع حتى نتمكن من تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة".

وتابعت الحارص بأن: "لدى مصر خطة واضحة للتوسع بصورة مستدامة في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية بما فيها القطاع الزراعي"، مؤكدة على حرص سيمنس للطاقة، بأن تكون أحد أهم الشركاء الرئيسين للحكومة المصرية في تنفيذ هذه الخطة".

وأضافت الشركة المصرية لنقل الكهرباء: "إّن تلبية احتياجاتنا من الطاقة وفي نفس الوقت تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يرتبط بصورة رئيسية بقدرتنا على تطوير قدرات قطاع الطاقة المحلي. وبصورة أبسط، لا يمكن لقطاع الطاقة تحقيق التحول المرغوب إلا من خلال نظم لنقل الطاقة تتسم بقوتها وترابطها ومرونتها. إّن سيمنس للطاقة وجيزة سيستمز لم يتمكنا فقط من إقامة وتسليم نظم تكنولوجية مبتكرة ومتطورة، ولكنهما أيضاً أحد أهم الشركاء الرئيسين واللذان يتمتعان بسجل حافل من النجاح والإنجازات في إقامة ونشر مشاريع الطاقة المعقدة بسرعةوأمان. إّن هذا المشروع يجسد بالفعل ما يمكننا القيام به معاً عندما تتعاون الشركات وتصر على تحقيق تحولات وتغييرات حقيقة".